I Marvel Studios includeranno sempre più attori LGBTQ e di altre minoranze nei loro film

Proprio a fine anno, Kevin Feige va a ruota libera sul modello produttivo e integrativo dei Marvel Studios, spiegando prima l'importanza chiave delle riprese aggiuntive, rivelando anche l'impossibilità di avere sempre gli attori immaginati per una parte e parlando infine di rappresentanza nei cinecomic MCU.

Sappiamo come la Fase 4 sia virata all'inclusione. Ne Gli Eterni, ad esempio, ci sarà il primo personaggio apertamente gay del MCU, per giunta importante, mentre Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vedrà l'arrivo del primo supereroe asio-americano nell'Universo Cinematografico Marvel.



Durante un recente Q&A alla New York Film Adacemy, proprio a Feige è stato domandato se la Marvel avesse intenzioni di ampliare il raggio della rappresentanza della popolazione LGBTQ, soprattutto, e il presidente ha risposto:



"Sì, assolutamente sì. E anche molto presto, in un film che stiamo girando proprio in questo periodo". Quando poi un altro studente ha chiesto sia stato effettivamente il successo di Black Panther e Captain Marvel a convincere i piani alti ad aumentare la rappresentanza delle minoranza nei loro cinecomic, Feige ha spiegato "che in realtà è sempre stato questo il piano": "Ogni volta che giriamo un film, speriamo sempre che questo abbia successo per poterne fare un altro. È sempre stato così. Nel cast di Black Panther e Captain Marvel, volevamo mettere in risalto gli eroi dei fumetti che rappresentano il mondo direttamente interessato descritto che va poi a vedere i nostri progetti. La cosa sorprendente è che il successo di quei film è stato talmente dirompente da schiacciare ogni domanda al riguardo. E spero anche che abbia ispirato molte altre compagnie in tutto il mondo a fare la stessa cosa e raccontare diversi tipi di storie".



