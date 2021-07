Marvel Studios, Hugh Jackman anticipa il ritorno di Wolverine? I fan sono in delirio

Quando i fan della Marvel pensano a Wolverine, il nome che viene immediatamente in mente è quello di Hugh Jackman: e non potrebbe essere altrimenti, considerato che l'attore ha interpretato il celebre mutante artigliato praticamente per due decenni, dal primo X-Men a Logan di James Mangold.

Negli ultimi anni, Jackman ha detto più volte che il suo tempo come Wolverine è ormai alle spalle, ma un paio di nuovi post che l'attore ha pubblicato tramite le sue Instagram Stories sembra suggerire che potrebbe anche ripensarci. Nelle scorse ore, infatti, Hugh Jackman ha pubblicato prima una fan art di Bosslogic che rappresenta gli artigli di Wolverine, e subito dopo una sua foto personale che lo ritrae abbracciato a Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios.

L'immagine dell'attore insieme a Feige risale al Comic-Con di San Diego nel 2013, ed è bastata per mandare i fan in delirio: molti infatti hanno ricordato le dichiarazioni di Hugh Jackman - risalenti all'anno scorso - secondo cui se i diritti degli X-Men fossero stati nelle mani della Disney durante il suo mandato come Wolverine, le cose sarebbero andate diversamente. "potrebbe sono stati un po' diversi. "Se questa cosa dei diritti fosse successa sette anni, avrei esultato. Ma sapevo che era il momento giusto per lasciare la festa: non solo per me, ma anche per il personaggio. Qualcuno lo erediterà e spaccherà tutto. Wolverine è un personaggio troppo bello per non riportarlo sulla cresta dell'onda."

Voi vorreste rivedere Hugh Jackman nei panni di Wolverine? Ditecelo nei commenti! Prima di salutarvi vi ricordiamo che i Marvel Studios sono a lavoro su un reboot degli X-Men, nonché all'attesissimo Deadpool 3 con Ryan Reynolds.