Marvel Studios, Hercules è finalmente in arrivo? Ecco il nuovo rumor

Vociferato da tempo tra i protagonisti de Gli Eterni, notizia che però non ha trovato conferma neanche dopo la presentazione del cast e dei personaggi del film, Hercules potrebbe essere finalmente pronto al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe.

L'interesse intorno al personaggio è cresciuto nelle scorse ore in seguito ai misteriosi post di alcuni insider, come Jeremy Conrad di MCU Cosmic e Daniel Richtman, e prontamente è arrivata l'indiscrezione in esclusiva da parte di The Cinema Spot. Secondo quanto riportato dal sito, infatti, i Marvel Studios starebbero pianificando l'arrivo di Hercules nel franchise.

I dettagli sulla futura apparizione del personaggio, che per il momento rimane un semplice rumor, non sono ancora stati rivelati, ma lo studio avrebbe a sua disposizione diverse possibilità: Hercules potrebbe essere introdotto proprio ne Gli Eterni, visto che secondo alcune voci la pellicola potrebbe includere le Terre Selvagge, o in altri titoli come Loki (che dovrebbe esplorare il multiverso) e She-Hulk, ma chiaramente si tratta di pura speculazione.

Voi cosa ne pensate? In quali progetti del MCU vorreste vedere il personaggio? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per altre notizie sulla Fase 4, è stato rivelato che le riprese aggiuntive di WandaVision inizieranno a luglio in vista dell'uscita a dicembre su Disney+.