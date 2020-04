Marvel Studios, i fratelli Russo torneranno: 'Aspettiamo il progetto giusto'

In una recente intervista per il loro nuovo film Tyler Rake, che hanno scritto e prodotto e che vede protagonista Chris Hemsworth, i fratelli Joe e Anthony Russo hanno anticipato il loro futuro ritorno al Marvel Cinematic Universe.

"Adoriamo Kevin, Lou, Victoria, Alonso e tutti alla Marvel, e siamo sempre alla ricerca di un'altra opportunità per lavorare insieme", ha detto Joe Russo. "Quando arriva il momento giusto, sono sicuro che ci riuniremo ancora. Siamo stati con la Marvel per sette anni consecutivi, a tempo pieno, concentrati sui nostri quattro film. Quello è stato il momento più bello della nostra vita. Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto e siamo molto orgogliosi della collaborazione che abbiamo avuto con la gente della Marvel. È stato fantastico."

Nel frattempo, però, i due registi continueranno a gravitare intorno allo studio di Kevin Feige con nuovi progetti indipendenti:

"Stiamo trovando opportunità per portare avanti quelle esperienze e relazioni - in particolare qui con Chris e Sam Hargrave con Tyler Rake. Ci sono diversi modi in cui stiamo portando avanti le relazioni con molti, molti membri del cast dei nostri film Marvel, della troupe e dei produttori di quei film. È davvero eccitante. Quindi, in un certo senso, quel periodo Marvel non è finito, si è evoluto. Con Cherry e Tom Holland è la stessa cosa. Molti attori Marvel, stiamo ancora sviluppando progetti con loro, e continuiamo a parlare regolarmente con Kevin Feige e Lou D'Esposito."

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti leggete del possibile ritorno di Joss Whedon e perché il 2022 sarà un anno epocale per il MCU.