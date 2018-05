Marvel Studios: i fratelli Russo stuzzicano sul ritorno di Jane Foster

Il Marvel Cinematic Universe è un universo in continua espansione, con numerosi personaggi ancora da introdurre e molti altri che potrebbero tornare sotto altre vesti o, comunque, dopo tanti anni di assenza dal grande schermo.

Potrebbe essere il caso di Jane Foster. Il personaggio, interpretato da Natalie Portman, - e modificata in uno scienziato rispetto all'infermiera del fumetto originale - è stato introdotto nel primo Thor del 2011, come interesse sentimentale del protagonista. E' tornata in Thor: The Dark World del 2013, in cui veniva a contatto con una Gemma dell'Infinito e, sul finale, si ricongiungeva con Thor per vivere una potenziale vita felice insieme. Assente da allora, in Thor: Ragnarok è stato affermato che Thor e la Foster si sono lasciati.

Questo perché l'attrice, forte sostenitrice di Patty Jenkins come regista di The Dark World, era rimasta delusa dalla Marvel che, dopo aver rotto (seppur in maniera pacifica e serena) i rapporti lavorativi con la Jenkins per divergenze creative, aveva affidato ad Alan Taylor la regia del sequel. Nonostante ciò, in tempi più recenti la Portman aveva seppellito l'ascia di guerra e si era detta aperta ad un suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe.

Che, almeno a giudicare dalle dichiarazioni criptiche dei fratelli Russo, potrebbe accadere realmente. Parlano dei caduti e dei sopravvissuti alla fine di Avengers: Infinity War, alla domanda se anche Jane Foster è tra i deceduti, i due hanno risposto in maniera piuttosto ambigua: "Quando diciamo 'spoiler' intendiamo un potenziale spoiler". I due, infatti, si sono rifiutati di commentare lo status della Foster, affermando che si tratterebbe di un'informazione troppo spoiler. Questo cosa vuol dire? Che Jane tornerà presto sul grande schermo? Chissà se diventerà o meno lei la nuova Thor come nei fumetti...