Marvel Studios: i fratelli Russo su Black Panther 2 e il film della Vedova Nera

In occasione dell'uscita di Avengers: Infinity War, i fratelli Russo sembrano aver confermato - seppur indirettamente - il coinvolgimento di Ryan Coogler per Black Panther 2.

Nonostante la Marvel non ha svelato alcuna data di uscita per Black Panther 2, lo studio ha confermato che ci sono piani per un sequel. Eppure il coinvolgimento di Ryan Coogler, regista del primo episodio uscito lo scorso febbraio, non è mai stato confermato da nessuno.

Ora i fratelli Russo sembrano averlo fatto durante un'intervista, dove hanno spiegato che alcuni registi del Marvel Cinematic Universe hanno visto in anteprima Avengers: Infinity War per sviluppare al meglio i film futuri sui personaggi che stanno trattando singolarmente: "James Gunn, Jon Watts e Ryan Coogler hanno visto il nostro film ad un certo punto. Questo film avrà un impatto sulle storie future di questi personaggi, dunque questi registi hanno dovuto vedere cosa accade nella pellicola per sviluppare al meglio i prossimi capitoli".

Durante un'intervista, il duo sembra aver confermato anche ufficialmente il film sulla Vedova Nera, che sappiamo è in fase di sviluppo. La produttrice esecutiva Trinh Tran ha spiegato: "Nella Marvel, le donne sono importanti. Quel che è grandioso del lavorare con i fratelli Russo alla Marvel è che hanno fatto sì di rendere ancora più importanti quelle donne. La Vedova Nera o Captain Marvel... sono personaggi a cui le ragazzine potranno guardare". Ed è a questo punto che il duo afferma che "pensiamo che un film sulla Vedova Nera stia arrivando". Insomma, manca solo l'annuncio ufficiale.