Marvel Studios: i fratelli Russo apprezzano l'idea di un film su Secret Wars

Dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, i fratelli Russo torneranno alla regia dell'atteso Avengers: Infinity War, in arrivo il 25 aprile, e il successivo Avengers 4, in uscita a maggio 2019.

E per il futuro del Marvel Cinematic Universe? I fratelli Russo apprezzano l'idea di un adattamento cinematografico di Secret Wars, soprattutto se l'accordo Disney/Fox andrà in porto e i Marvel Studios potranno utilizzare i Fantastici Quattro e gli X-Men.

"Se l'accordo tra Disney e Fox andrà in porto, avremo altri personaggi su cui lavorare, e sarebbe interessante fare qualcosa di simile a Secret Wars" hanno svelato i due.

Anche se gli appassionati penseranno subito all'omonima miniserie del 1984-1985, i Russo sembrano parlare del "sequel" di Jonathan Hickman del 2015. In questa serie evento il multiverso viene distrutto; quando l'ordine viene ristabilito, alcuni personaggi provenienti dagli altri universi sono diventati parte integrante del nuovo universo classico.

Insomma, sembrerebbe proprio un'idea per introdurre i mutanti e i Fantastici Quattro all'interno del Marvel Cinematic Universe. L'idea dei Russo, dunque, sembrerebbe quella di rendere i mutanti e il quartetto eroi di un'altra dimensione alternativa che finirebbe per scontrarsi con quella degli Avengers, per poi diventarne parte integrante in seguito.

Vi terremo aggiornati per ulteriori novità.