Marvel Studios: i film di Spider-Man non saranno disponibili su Disney+

The Verge segnala che i film Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, sebbene parte integrante del Marvel Cinematic Universe, non sono disponibili su Disney+ al lancio, né lo saranno in futuro.

Per quelli che non hanno familiarità con la soap-opera che ha coinvolto Spider-Man, il MCU, la Disney e la Sony, un breve riepilogo: la Sony è proprietaria dei diritti cinematografici di Spider-Man, e come ricorderete all'inizio degli anni 2000 produsse una trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire, e poi una nuova saga di Marc Webb con Andrew Garfield pensata per sviluppare un franchise, ma in seguito stroncata sul nascere.

Contemporaneamente però Kevin Feige stava sviluppando il MCU per la Disney, e anni dopo, con Captain America: Civil War, le due major hanno stretto un incredibile e insperato accordo per permettere al nuovo Spider-Man (Tom Holland) di interagire con i personaggi del MCU. Dopo Civil War sono stati prodotti due film stand-alone per il personaggio (Homecoming e Far From Home, appunto) e due film cross-over (Avengers: Infinity War ed Endgame).

Dopo lunghi tira e molla estivi, le due compagnie hanno trovato un nuovo accordo, che permetterà a Spider-Man di tornare nel MCU per un altro film stand-alone e un nuovo cross-over ancora senza titolo, e giunti a questo punto i fan farebbero meglio ad accontentarsi in quanto Ricky Strauss, capo dei contenuti di Disney+, è stato categorico:

"Adoriamo i nostri amici di Sony, ma non abbiamo in programma di avere i film di Spider-Man sulla nostra piattaforma. Avremo tutti gli spettacoli animati di Spider-Man che ha prodotto la Disney nel corso degli anni, che saranno sotto il banner Marvel. Ma chissà cosa può succedere in futuro?"

Certo l'ultima frase è abbastanza criptica, ma per ora non possiamo sapere a cosa faccia riferimento. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

