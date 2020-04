Marvel Studios, la Fase 4 ha un film segreto nel calendario 2022: quale potrebbe essere?

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sembra aver preso definitivamente forma, dopo il dramma dell'accordo fra Sony e Disney per i diritti di Spider-Man e la bufera social in cui è incappato James Gunn, che ha rallentano e non di molto lo sviluppo di Guardiani della Galassia 3.

Ora che ci si è messo anche il Coronavirus, gli ultimi cambiamenti sono arrivati con l'aggiornamento del calendario dei film in uscita, con il primo capitolo Black Widow in uscita il 6 novembre 2020: l'effetto domino generato da questo slittamento ha fatto sì che Thor: Love & Thunder si spingerà a febbraio 2022, ma per quell'anno i Marvel Studios hanno ben quattro slot prenotati.

Sappiamo che il 6 maggio 2022 sarà la volta di Black Panther 2, mentre pochi giorni fa è stato confermato che a luglio uscirà Captain Marvel 2. Stando così le cose, la data di uscita prenotata dalla compagnia di Kevin Feige è quella del 7 ottobre 2022, ma il film di riferimento è attualmente un mistero.

Dovendo tirare ad indovinare, e scegliendo tra i film attualmente conosciuti in varie fasi di sviluppo, la scelta più probabile al momento sarebbe il reboot di Blade con Mahershala Ali: il personaggio si adatterebbe perfettamente al mese di ottobre, che consentirebbe ai Marvel Studios di avere per la prima volta un prodotto da sfoggiare a Halloween, ma soprattutto da un punto di vista editoriale sappiamo che il modus operandi della casa di produzione è sempre stato quello di proporre un nuovo franchise ogni anno; dato che Thor, Black Panther e Captain Marvel sarebbero tutti dei sequel, la scelta in linea teorica dovrebbe ricadere sul nuovo arrivato Blade, spostando gli altri nuovi capitoli Guardiani della Galassia 3 e Ant-Man 3 all'anno successivo.

