Marvel Studios, Fantastici 4: il film sarà l'alternativa alla saga degli Avengers?

A dicembre scorso, durante il Disney Investor Day, Kevin Feige aveva svelato il reboot di Fantastici 4 prodotto dai Marvel Studios, mandando i fan letteralmente in delirio.

Nelle scorse ore il Marvel Cinematic Universe ha svelato i propri piani futuri e tra questi spicca ovviamente l'atteso nuovo film di Mr. Fantastic, la Donna Invisibile, la Cosa e la Torcia Umana, che sebbene ancora privo di una data di uscita dovrebbe presumibilmente chiudere la Fase 4 del MCU. Il film sarà diretto da Jon Watts, già regista degli acclamati film di Spider-Man con Tom Holland, ma cosa potrà aggiungere al franchise dopo il successo degli Avengers?

Considerata l'attesa per il ritorno sul grande schermo di questi personaggi, non esattamente esaltati al cinema con i precedenti film, è lecito aspettarsi uno spettacolo pari, se non superiore, ai film di Captain America, Iron Man, Thor e compagni: i Fantastici 4 del resto sono tra i supereroi più amati in assoluto dai fan dei fumetti Marvel, e dire che il film si prospetta ambizioso sarebbe un eufemismo. E il tempismo della loro uscita sembrerebbe voler montare l'attesa: considerando una finestra di uscita per la 'fine del 2023', i fan dovranno superare ben dieci film prima di arrivare ai Fantastici 4 (undici se Captain America 4 con Anthony Mackie sarà realizzato immediatamente per cavalcare la scia di Falcon & The Winter Soldier). La Fase 4 diventerebbe dunque la più grande serie di film del Marvel Cinematic Universe, con dodici film inclusi Captain America 4 e Fantastici 4.

Ma a parte queste speculazioni, il mito dei Fantastici Quattro si presta a film a dir poco enormi: neppure gli Avengers probabilmente posso godere di una galleria di personaggi e villain grande quanto quella della Prima Famiglia Marvel, con avversari del calibro di Dottor Destino, Galactus, Kang e Annihilus considerati tra i più forti (e più popolari) della casa editrice. Senza contare l'importanza che i Fantastici Quattro stessi hanno giocato nella storia della Marvel, equiparabile (se non superiore) a quello degli Avengers: insomma finora il franchise degli Avengers non ha avuto pari per i Marvel Studios, ma i Fantastici Quattro hanno tutte le carte in regola per offrire al pubblico una grossa alternativa.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!