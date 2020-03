Marvel Studios: gli Eterni sono sempre stati sulla Terra durante la Infinity Saga

In una recente intervista via podcast, a Kumail Nanjiani sono stati chiesti dettagli sull'attesissimo Gli Eterni, nuovo film del Marvel Cinematic Universe in uscita a novembre.

L'attore, che ha anticipato diverse informazioni sul suo personaggio e svelato una grossa scena di danza in stile Bollywood, ha dichiarato che gli Eterni vivono sulla Terra da migliaia di anni e che gran parte del film sarà ambientato nel presente post-Avengers:Endgame.

"Siamo stati inviati sulla Terra migliaia di anni fa per proteggere gli umani da una razza aliena nostra nemica, i Devianti, e gran parte del film avviene nel presente. Quando il film inizia, possiamo dire che gli Eterni sono sulla Terra da molto tempo."

Inoltre l'attore, interprete di Kingo nel nuovo film dei Marvel Studios, ha anche elogiato la diversità nel film di Chloé Zhao. "Ricordo la prima volta che sono andato alle prove, quando sono entrato nella stanza c'erano tutte queste persone del Sud-Asia che mi sono immediatamente commosso. Ero tipo 'Oh mio Dio, siamo passati dal non avere neanche un attore come noi nel Marvel Universe ad esserne così tanti tutti insieme nella stessa scena'".

Vi ricordiamo che Gli Eterni uscirà nei cinema di tutto il mondo a novembre 2020. Stando a quanto rivelato dalla sinossi ufficiale, i protagonisti principali saranno Black Knight e Sersi, personaggi interpretati da Kit Harington e Gemma Chan. Nel gigantesco cast anche Salma Hayek, Angelina Jolie e Richard Madden.