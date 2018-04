Marvel Studios: Elizabeth Olsen sulle possibilità di un film su Scarlet Witch

Wanda Maximoff/Scarlet Witch, il personaggio interpretato dalla bellissima Elizabeth Olsen, ha fatto il suo debutto in Avengers: Age of Ultron ed è poi apparsa in Captain America: Civil War. Ora la rivedremo nell'atteso Avengers: Infinity War.

Ma, ovviamente, parlando sempre più spesso in questi giorni di film stand-alone totalmente al femminile (incluso lo spin-off sulla Vedova Nera di Scarlett Johansson, attualmente in lavorazione), People ha chiesto all'attrice Elizabeth Olsen le possibilità di vedere una pellicola totalmente dedicata alla sua Scarlet Witch.

"Se parliamo di un film solo su Scarlet Witch, ci troviamo ad un punto morto" afferma l'attrice "E' qualcosa che io non sto richiedendo. E non so, ma credo che nemmeno loro siano intenzionati. Io scherzo sempre con Paul Bettany sull'ottenere, invece, uno show televisivo su Netflix o qualcosa di simile. Uno show su di lei e Visione a casa. Io e Paul ci scherziamo spesso ma credo che nessuna di queste cose accadrà mai".

Come per tutti i personaggi coinvolti in Avengers: Infinity War, il destino di Wanda dopo la pellicola è incerto e top-secret.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War), Avengers: Infinity War comprende nel cast principale attori del calibro di Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo(Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Benedict Cumberbatch(Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chadwick Boseman (Black Panther) e Josh Brolin(Thanos).