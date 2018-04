Marvel Studios: Elizabeth Olsen non crede che Scarlet Witch diventerà una 'mutante'

Quando i Marvel Studios hanno deciso di introdurre i personaggi di Scarlet Witch e Quicksilver all'interno del Marvel Cinematic Universe, lo studio non ha potuto renderli 'mutanti' e figli di Magneto per via dei diritti degli X-Men in mano alla Fox.

Ma adesso che la Disney ha acquisito la Fox, e potenzialmente gli X-Men verranno introdotti all'interno del Marvel Cinematic Universe, la sua Scarlet Witch verrà rivelata come "mutante"? Lo hanno chiesto proprio ad Elizabeth Olsen, interprete del personaggio, che dopo aver detto 'no' ad uno stand-alone su di lei, ha spiegato: "Non credo accadrà mai perché, ad oggi, abbiamo creato un universo senza X-Men per il mio personaggio. E io sono collegata al personaggio di Visione perché la gemma che si trova sulla sua fronte è quella che mi ha dato i poteri".

Nonostante questo, la Olsen scherza: "Ripeto: non credo... ma se volessero fare un crossover con Michael Fassbender che fa il mio papà allora direi 'si, grazie'. Mi piacerebbe lavorare con Fassbender!".

Il personaggio di Scarlet Witch ha debuttato nel 2015 in Avengers: Age of Ultron ed è riapparsa in Captain America: Civil War nel 2016. Adesso tornerà come una delle protagoniste di Avengers: Infinity War, in arrivo sul grande schermo dal prossimo 25 aprile in Italia.