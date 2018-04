Marvel Studios: ecco 5 foto inedite e in HD di 3 Vendicatori, di Jane Foster e di Loki!

I Marvel Studios hanno pubblicato cinque foto inedite in alta risoluzione dal loro prossimo libro intitolato Marvel Studios: The First Ten Years, che uscirà nei negozi questo novembre e che sarà una pubblicazione celebrativa di questi 10 anni!

Per il momento i dettagli restano ancora nascosti, il tanto atteso libro tuttavia, conterrà foto esclusive del dietro le quinte, che mettono in risalto alcuni dei momenti migliori e più iconici degli ultimi dieci anni di Marvel Cinematic Universe.



Lo studio ha dunque rilasciato queste cinque immagini che potete vedere nella galleria,; dai seguenti cinecomic:



Iron Man



Ecco un'istantanea di Robert Downey Jr. in Iron Man, il film che ha dato il via a tutto. A dire il vero, questa non è un'immagine "mai vista prima", tuttavia è la prima volta che viene rilasciata ufficialmente in alta risoluzione, il che è certamente un segnale promettente per il libro, perché, probabilmente, ci presenterà nuovi look e momenti che non abbiamo mai visto, in qualità perfetta.



Iron Man 2



Scarlett Johansson entra nel Marvel Cinematic Universe come Natasha Romanoff a.k.a. Black Widow nel 2010, in Iron Man 2. Qui la vediamo recitare al fianco del suo regista, Jon Favreau, che interpreta Happy Hogan nel Marvel Cinematic Universe. Dopo Iron Man 2, la coppia ha anche collaborato a Chef, nel 2014, e in The Jungle Book nel 2016.



The Avengers



Qui vediamo Tom Hiddleston nei panni di Loki, probabilmente il cattivo più riconoscibile del Marvel Cinematic Universe. Questo dietro le quinte arriva da The Avengers, quando il villain impugna lo scettro Chitauri, che, come ormai tutti sappiamo, conteneva il Tesseract.



Thor



Natalie Portman ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Jane Foster nell'originale Thor e, nonostante sia improbabile vederla di nuovo di nuovo, è riuscita a lasciare un'impronta duratura sul Dio del Tuono, nelle sue due apparizioni MCU. Inoltre, c'è anche il regista, Kenneth Branagh, nello sfondo.



Captain America: Il Primo Vendicatore



Chris Evans è diventato sinonimo di Capitan America fin dalla sua introduzione in Captain America: Il Primo Vendicatore, ecco una foto dal set.



Che ne dite? Interessante?



Avengers: Infinity War, arriva al cinema il 25 aprile.