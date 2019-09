I Marvel Studios hanno ancora due date libere per il 2022: quali film arriveranno?

Alla D23 Expo è stata ufficializzata l'uscita di Black Panther 2, che è andato ad occupare lo slot che i Marvel Studios avevano prenotato per il 6 maggio 2022.

Il film, come sappiamo, farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, ma non sarà né il primo né l'ultimo per quell'anno solare: infatti, qualche mese fa, la Disney aveva comunicato le date di uscita per i suoi prossimi progetti, e Kevin Feige per il 2022 si era accaparrato ben diversi tre giornate.

Oltre al 6 maggio 2022, ora occupato appunto dal nuovo film di Ryan Coogler, i Marvel Studios quell'anno lanceranno un primo film il 18 febbraio, e un terzo film il 29 luglio, nel tentativo di dominare inverno, primavera ed estate.

Ma quali potrebbero essere questi due misteriosi film?

Sicuramente tutti i campanelli d'allarme dovrebbero suonare al solo pensiero di Guardiani della Galassia Vol.3, che molto probabilmente sarà collegato a doppio filo con Thor: Love & Thunder, ultimo film della Fase 4 del MCU: qualche giorno fa Chris Pratt ha anticipato che Star-Lord potrebbe tornare prima dell'uscita del film di James Gunn, spingendo molti ad immaginare ad un ipotetico cameo dei Guardiani nel film di Waititi, dato che alla fine di Avengers: Endgame è proprio con la nave di Star-Lord che Thor abbandona la Terra.

Guardiani 3 era stato inizialmente progettato per essere una delle prime uscite della Fase 4, prevista provvisoriamente per una data nel 2020, ma tutti quei piani come sapete sono stati modificati in corsa. Considerato che la data del 29 luglio 2022 arriverà praticamente ad un anno dall'uscita di The Suicide Squad (21 agosto 2021) farebbe pensare che il nuovo capitolo della trilogia stellare di Gunn arriverà nello slot estivo, ma il collegamento con Love & Thunder - ultimo film della Fase 4 - potrebbe trasformare Guardiani 3 nel primo film della Fase 5. E' da considerare soprattutto il fatto che la sceneggiatura del film è pronta già da un pezzo, e quindi Feige potrebbe voler affrettare i tempi non appena Gunn completerà le riprese del film Warner Bros, il cui inizio è previsto proprio per i prossimi giorni.

Altro probabilissimo per il 2022 è Captain Marvel 2, visto il successo clamoroso del primo film con Brie Larson, il ruolo della supereroina in Endgame e la scena post-credit di Far From Home: se a Guardiani 3 andrà lo slot di febbraio allora è lecito pensare che al sequel di Captain Marvel spetterà quello di luglio, anche se i Marvel Studios non hanno mai mostrato regole ferree circa i piani di distribuzione dei sequel (Iron Man 2 arrivò due anni dopo Iron Man, mentre Doctor Strange In The Multiverse Of Madness uscirà ben cinque anni dopo Doctor Strange). Non possiamo davvero affermare con assoluta certezza quando arriverà Captain Marvel 2, e un rinvio al 2023 non è da escludere, ma quel che è certo è che tenere l'eroina galattica della Larson lontano dal grande schermo per troppo tempo probabilmente non è nell'interesse di nessuno.

Tre film per il 2022 non dovranno necessariamente tradursi in tre sequel per il 2022: è possibile infatti che i Marvel Studios vogliano lanciare anche un nuovo franchise in quell'anno, dato che a quel punto l'ultimo "primo capitolo" sarà stato Shang-Chi, uscito oltre un anno prima a febbraio 2021. E, al momento, le uniche due piste possibili in questo senso sono Blade e i Fantastici Quattro.

A differenza degli X-Men, che richiederanno un minimo di lavoro per sviluppare il concetto dell'esistenza dei mutanti nel MCU, l'introduzione dei Fantastici Quattro può arrivare in tempi relativamente brevi, soprattutto perché si tratta di un brand molto meno noto e poco sfruttato a livello cinematografico (al contrario degli X-Men, che arrivano da una saga durata diciannove anni).

Infine il sopracitato Blade, l'annuncio più sorprendente del Comic-Con 2019, con Mahershala Ali nei panni del protagonista: non si hanno notizie in merito, ma nel 2022 saranno passati tre anni dalla presentazione, quindi chissà che Feige non abbia pensato proprio all'horror PG-13 per il terzo slot dell'anno.