Don Cheadle: il contratto per War Machine è terminato con Avengers Endgame

Don Cheadle ha sostituito Terrence Howard per interpretare James "Rodhey" Rodes in Iron Man 2, diventando il volto di War Machine per l'intera Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe. In una recente intervista, l'Avenger ha parlato del suo primo incontro con i Marvel Studios.

"Ero alla festa di compleanno di mio figlio - un laser tag party - e ricevetti una chiamata dal mi agente, che mi disse, 'Hey, voglio metterti in contatto con qualcuno della Marvel. Vogliono parlare con te, e vogliono offrirti la parte'" ha spiegato Cheadle a The A.V. Club. "Non credo si trattasse di Kevin Feige. Non so chi fosse al telefono. Ma mi offrirono il ruolo e un contratto per sei film. Io rimasi senza parole, e nel frattempo provai a fare due calcoli 'Si tratta di 11 o 12 anni. Non sono sicuro'. Allora mi dissero 'Beh, abbiamo bisogno di una risposto, perché altrimenti dobbiamo cercare un'altra persona. Hai un'ora per decidere."

Una scelta, dunque, che avrebbe condizionato la sua intera carriera: "Un'ora per decidere i 12 anni successivi, con un ruolo e una parte che non conoscevo nemmeno, in film che non avevo idea di come sarebbero stati. Dissi 'In questo momento sono al compleanno di mio figlio', e lo mi risposero 'Ah! Allora prenditi pure due ore.' Davvero generosi! Così tornai alla festa, giocai a laser tag e parlai con mia moglie. Le chiesi cos'avrei dovuto fare, e lei mi disse 'Beh, sì, devi accettare. Non hai mai fatto niente del genere prima d'ora. Grandi effetti speciali, un film di ampia portata, un possibile successo annunciato. Vuoi farlo?' Io risposi di sì, e lei aggiunse 'Allora accetta, prova."

Apparendo in Iron Man 2, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, and Avengers: Endgame, Cheadle ha dunque terminato il contratto di sei film firmato più di 10 anni fa: non sappiamo ancora se il suo personaggio farà parte o meno delle nuove Fasi del MCU, ma giusto qualche mese fa l'attore ha aperto ad un possibile ritorno di War Machine.

Vi piacerebbe rivedere Cheadle nei panni di Rodhes? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, qui potete trovare il calendario aggiornato del MCU.