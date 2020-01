Marvel Studios: Don Cheadle anticipa il ritorno di War Machine

Don Cheadle, la star della Marvel Cinematic Universe interprete di War Machine, ha parlato del futuro del suo personaggio dopo Avengers: Endgame.

Il Comic-Con di San Diego dell'anno scorso ha dimostrato che, nonostante il grande atto finale dell'Infinity Saga con Avengers: Infinity War, Ant-Man & The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, il franchise non ha alcuna intenzione di rallentare.

Tra i tanti progetti annunciati, tuttavia, i fan non hanno intravisto grosse possibilità per War Machine, potenzialmente uno dei personaggi più interessanti nel mondo post-Endgame a causa della perdita del suo migliore amico Tony Stark. L'attore, che ha debuttato nel ruolo in Iron Man 2 dopo aver ereditato la parte da Tarrence Howard, è apparso in sette film nel Marvel Cinematic Universe, e a proposito del suo ritorno ha detto:

"Se ci fosse un progetto disponibile vorrei davvero scavare in lui, e magari trovare qualcosa di simile al primo Iron Man. Penso che possano andare in qualsiasi direzione con War Machine in questo momento."

Alla domanda su una possibile serie Disney+ dedicata a War Machine, Cheadle ha risposto: "Davvero non lo so. Non ci ho pensato molto. È stato un viaggio di undici anni."

Secondo voi qualcosa bolle in pentola? Discutiamone nei commenti.

