Marvel Studios: Disney licenzia 15 dipendenti dello studio di Kevin Feige

Il calendario delle uscite Marvel è destinato ad assottigliarsi, così come lo staff dei Marvel Studios: in queste ore, infatti, Disney ha annunciato il licenziamento di 15 dipendenti dello studio di Kevin Feige.

Come confermato dal The Hollywood Reporter, i licenziamenti riguarderanno sia la Marvel Entertainment di New York sia i Marvel Studios di Burbank, e saranno interessate circa 15 persone compresi i dipendenti di livello junior nella produzione e nello sviluppo: secondo quanto segnalato dall'azienda, non sono previsti ulteriori licenziamenti.

Questa mossa arriva nel bel mezzo del nuovo corso della Marvel voluto da Disney, con il ceo della compagnia Bob Iger che qualche settimana fa aveva promesso un ridimensionamento della line-up del franchise, che dopo gli anni del covid e l'abbuffata di film e serie tv arrivati tra le sale cinematografiche e la piattaforma di streaming on demand Disney+, con il boom di contenuti realizzati per spingere la nascita del servizio, d'ora in avanti punterà più sulla qualità che sulla quantità: non a caso, per la prima volta dal 2012 quest'anno i Marvel Studios saranno al cinema con un solo film, Deadpool & Wolverine, che uscirà il 24 luglio in Italia e il 26 luglio negli USA.

"Abbiamo ridotto la produzione in tutte le divisioni Disney, in particolare alla Marvel" ha dichiarato Bob Iger: "In situazioni come queste, con un franchise di così enorme successo, ci sono solo tre cose da fare: diventi aggressivo e punti tutto sui titoli più amati, realizzando opere ancora migliori; cancelli i progetti in cui non credi fino in fondo; e, naturalmente, metti in cantiere nuovi titoli in cui hai molta più fiducia. E noi stiamo facendo esattamente questo."

Per un riepilogo, i Marvel Studios nel 2021 hanno distribuito quattro film e cinque serie TV, nel 2022 tre film e tre serie TV, più alcuni speciali, mentre nel 2023 tre film e tre serie TV.

