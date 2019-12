Anche i Marvel Studios devono rinunciare ad alcuni attori che hanno in mente

Ospite della New York Film Academy per una sessione di Q&A con gli studenti, Kevin Feige ha svelato un recente retroscena sul processo di casting dei Marvel Studios.

"È successo l'altro giorno, con un attore" ha detto Feige sul come affrontare un rifiuto in ambito produttivo. "A volte abbiamo in mente degli attori per un ruolo, ma quando gli mostriamo il progetto si intuisce che non fa per loro. Prendiamo atto di aver sbagliato, e pensiamo ad ingaggiare qualcuno di ancora migliore. Fa parte del gioco, bisogna non pensarci troppo e andare avanti velocemente."

Rispondendo a una domanda sulla "ricetta del successo" dei Marvel Studios, Feige ha spiegato: "Vorrei che esistesse una formula da condividere con tutti quanti. La verità è che siamo nati come studio in una maniera molto interessante. Nel 2008 dovevamo realizzare due film. Facevo parte della Marvel da circa 5 o 6 anni a quel punto. Come è stato già detto, i film degli X-Men, i primi Fantastici 4, il primo Daredevil, e gli Spider-Man di Sam Raimi, che sono stati sicuramente il punto più alto."

"Ho imparato queste cose stando di fianco ai filmmaker e facendogli capire che ero entusiasta di essere lì, ero eccitato di far parte di un gruppo di persone che realizzava un film, e così ho imparato cosa fare e cosa non fare" ha aggiunto Feige, promosso di recente a direttore creativo della Casa delle Idee. "Nel tempo abbiamo creato il nostro studio e abbiamo avuto il primo finanziamento per realizzare Iron Man, e così abbiamo potuto applicare tutto ciò che avevamo imparato, nel bene e nel male. Abbiamo cercato di concentrarci su ciò che volevamo."

Dopo una pausa di quasi un anno, il Marvel Cinematic Universe è pronto ad inaugurare la Fase 4 nel 2020 con l'uscita di Black Widow, il cui debutto in Italia è previsto per il prossimo 29 aprile. Nella nostra lista dei film più attesi del 2020, oltre al prequel con Scarlett Johansson, riguardo il MCU abbiamo citato anche Gli Eterni.