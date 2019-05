Marvel Studios: Deadpool verrà introdotto nel terzo film di Spider-Man?

Dalle dichiarazioni dei dirigenti Disney sull'acquisizione della 20th Century Fox è emersa una certezza: Deadpool farà parte del Marvel Cinematic Universe. Secondo un nuovo rumor, il mercenario chiacchierone potrebbe essere introdotto nel terzo capitolo dello Spider-Man di Tom Holland.

Stando a MCU Cosmic, sito che ha lanciato il rumor, i Marvel Studios starebbero considerando 3 opzioni diverse per lanciare Deadpool nel MCU:

Un nuovo capitolo, Deadpool 3

Una miniserie targata Disney+

Apparizione come guest star nel terzo film di Spider-Man

In attesa di una conferma ufficiale vi consigliamo di prendere questa notizia con le pinze. Kevin Feige e i fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, nei mesi scorsi hanno confermato l'intenzione dei Marvel Studios di puntare sul franchise di Deadpool, che si è rivelato un vero e proprio successo per le casse della Fox nonostante il rating R.

Feige e co. hanno inoltre chiarito che Deadpool non cambierà pelle sotto la guida dei Marvel Studios, e proprio per questo l'opzione di vederlo in una serie Disney+ sembra la meno probabile: al momento non è stato annunciato alcun film o serie tv vietato ai minori per il servizio streaming della Casa di Topolino.

Come vi piacerebbe fosse introdotto Deadpool nel MCU? Come sempre diteci la vostra nei commenti qui sotto.