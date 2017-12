Marvel Studios: Dave Bautista pronto a lasciare il ruolo di Drax?

E' interessante il nuovoche circola sul web in queste ore ed incentrato sul futuro di uno dei personaggi principali dell'. Stiamo parlando del membro dei, interpretato da

Come saprete, Dave Bautista nasce come wrestler. Dopo aver ottenuto il ruolo di Drax il Distruttore nel Guardiani della Galassia di James Gunn, uscito nell'estate del 2014 in USA, Bautista ha deciso di lasciare la WWE. A quel punto Bautista ha ottenuto altri ruoli in svariate pellicole quali Spectre e il recente Blade Runner 2049.

Ora, secondo un nuovo rumor, l'attore starebbe considerando l'idea di tornare alla WWE. Il contratto prevederebbe un ingaggio di sei mesi, il che potrebbe portarlo lontano dal cinema e dalle scene. Dunque, se tutto venisse confermato, la domanda sarebbe lecita: che fine farà Drax?

Drax, dopo esser stato nei due Guardiani della Galassia, tornerà in Avengers: Infinity War a maggio, dove combatterà il suo nemico numero uno, Thanos. Che Drax, dunque, finisca per essere ucciso nello scontro? James Gunn sta scrivendo Guardiani della galassia vol.3 al momento, più potenziali spin-off sui personaggi principali, ma non è ancora chiaro quale dei Guardiani tornerà e chi meno nel terzo capitolo - anche per non spoilerare gli eventi del kolossal dei fratelli Russo.

Voi cosa ne pensate?