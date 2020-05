Marvel Studios, continua un curioso testa a testa tra Disney e Sony: scoprite quale

Il lockdown a Hollywood imposto dalla pandemia di Coronavirus ha costretto le major a navigare a vista per quanto riguarda le produzioni in corso o previste per una partenza estiva, e come prevedibile la cosa ha avuto una grande ricaduta sul calendario delle uscite.

Non solo per quanto riguarda i prossimi mesi, ma addirittura per gli anni a venire: fra i film rimandati, ad esempio, compare anche Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, atteso sequel del campione di incassi nonché premio Oscar per l'animazione della Sony Pictures che, qualche settimana fa, è stato posticipato ad una data già occupata dalla Disney per un film Marvel Studios senza titolo.

Sebbene il panorama sembri essere in costante mutamento, è interessante notare che la Disney non abbia ancora spostato quel film misterioso dalla data prescelta, già da adesso strettissima per due cinecomic in termini di box office: cosa ancora più curiosa è il motivo che ha spinto Sony a scegliere proprio quella data per il rinvio di Into the Spider-Verse 2, dati i buoni rapporti fra le due major dopo l'affair Spider-Man.

Per fare un esempio, nel rinviare Spider-Man 3 dal 16 luglio al novembre 2021, la Sony si sarebbe accordata con la Disney, che ha lasciato spazio al film di Tom Holland rinviando a sua volta Doctor Strange in the Multiverse of Madness da quel novembre 2021 a marzo 2022. E' abbastanza chiaro dunque come fra i due studi ci sia una sorta di collaborazione circa lo spostamento delle date, quindi come mai Sony ha scelto di spostare Spider-Verse 2 al 7 ottobre 2022, sapendo che quella data era già occupata dai Marvel Studios?

Alcuni vociferano che la data del 7 ottobre sarà occupata da Blade, e il motivo per cui il film con Mahershala Ali non abbia nulla da temere nella concorrenza di Spider-Verse 2 sia che sarà il primo rated-r dei Marvel Studios, cosa che gli garantirebbe un pubblico totalmente diverso: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.