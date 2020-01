I Marvel Studios hanno contattato Lulu Wang per dirigere un film del MCU

Lulu Wang, regista dell'acclamato The Farewell - Una bugia buona che è valso il Golden Globe ad Awkwafina, ha rivelato di essere stata contattata dai Marvel Studios.

La notizia arriva direttamente dal consueto roundtable organizzato dall'Hollywood Reporter in vista degli Oscar, al quale quest'anno hanno partecipato Todd Phillips (Joker), Noah Baumbach (Storia di un matrimonio), Greta Gerwig (Piccole donne), Fernando Meirelles (I Due Papi) e Martin Scorsese (The Irishman).

Quando il conduttore ha chiesto se qualcuno del tavolo fosse stato contattato per dirigere un film Marvel, infatti, la regista ha alzato la mano. "Non so se ho il permesso di dirlo" ha ammesso la Wang ridendo.

Lo scorso agosto, parlando con Variety, la regista aveva dichiarato: "Mi piacerebbe assolutamente fare un film di supereroi. Però dev'essere quello giusto. Deve trasmettere il giusto messaggio. Sì, lo sto dicendo all'universo. Datemi tutti i supereroi. Sicuramente vorrei dirigere un film su una supereroina."

Se questo incontro (o telefonata) con la Marvel abbia portato a qualcosa è ancora presto per dirlo, ma giusto in questi giorni lo studio ha dato ufficialmente il via allo sviluppo di Captain Marvel 2, per il quale sta cercando proprio una regista a cui affidare il progetto.



