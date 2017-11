Marvel Studios: conosciamo quali personaggi vedremo in Avengers 4

Quest'oggi debutterà l'atteso trailer di Avengers: Infinity War , mentre le star dell'sono impegnate con le riprese del quarto episodio sugliIn un'intervista con Vanity Fair, l'attrice(la Vedova Nera) ha confermato almeno tre personaggi che torneranno nel quarto film del franchise. "Avremonella pellicola" ha confermato la Johansson riferendosi all'attrice che darà il volto a"Girerà alcune sequenze con noi prima ancora di girare il suo film stand-alone. E' grandiosa, ed è stato veramente divertente l'altro giorno quando era al fianco die Joe Russo, il nostro regista, le ha chiesto di mettere la mano in faccia a Mark Ruffalo per fermarlo. 'Al centro del volto?' ha chiesto lei e gli hanno risposto 'è lì che si trova il suo petto'. 'Sono nuova! Sono nuova!' ha gridato. E' davvero surreale, per me, vedere questi nuovi attori arrivare in questo franchise. E' un sentimento agrodolce, ma vado fiera del lavoro che abbiamo ed ho fatto in questa serie di film".

Allo stesso modo Chris Hemsworth (Thor) non solo conferma il suo ritorno ma anche quello di Spider-Man (Tom Holland) che, successivamente, sarà il protagonista di Spider-Man: Homecoming 2. "Sono rimasto impressionato da Tom Holland" spiega l'attore "Ed io, che non mi sentivo proprio a mio agio con i primi tre film, al mio sesto sento che potrei continuare ancora e ancora".