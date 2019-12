Marvel Studios conferma: Iron Man 3 è un film natalizio

Attraverso un tweet, Marvel Studios ha confermato che Iron Man 3 è da considerarsi in tutto e per tutto un film di Natale. La tesi è stata sostenuta su Marvel.com con un saggio e i fan hanno sottolineato come il film sia stato inserito tra i titoli natalizi su Disney+. Non si tratta ovviamente di una discussione delle ultime ore.

Da tempo si discute se sia opportuno o meno inserire titoli non propriamente natalizi tra il film di Natale, come Batman - Il ritorno e Die Hard. Quest'ultimo è già considerato da molte persone un film natalizio.

L'idea di rendere natalizio un film non specificatamente di Natale è piuttosto vecchia. In ogni caso su Marvel.com il saggio riporta:"Crediamo che Iron Man 3 sia un film di Natale perché l'essenza della storia ruota intorno a Tony che attraversa una serie di difficoltà e riesce a comprendere in cosa ha sbagliato. Questo è lo spirito del Natale".



Lo stesso regista del film, Shane Black, tempo fa aveva dichiarato:"[...]Il Natale rappresenta una piccola incertezza nella marcia quotidiana, uno spiraglio in cui abbiamo la possibilità di fermarci e guardare le nostre vite in retrospettiva. Inoltre il Natale fa da contrappeso sullo sfondo. L'ho notato per la prima volta con I tre giorni del condor di Sydney Pollack. Credo che Natale crei bellezza, specialmente applicato a location come Los Angeles dove non è così ovvio[...]".

Robert Downey Jr. ha fatto un regalo ad un soldato, fan di Iron Man, per le feste natalizie. Iron Man 3 è un film di Natale per Disney+. E ora è stato confermato da Marvel Studios.