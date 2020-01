I Marvel Studios completeranno gran parte della Fase 4 entro la fine dell'anno

I Marvel Studios non riposano mai e anche il 2020 sarà piuttosto indaffarato, con i lavori indirizzati alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Inoltre, il ritmo è così alto che le riprese di gran parte delle serie e dei film in programma potrebbero essere completate già entro la fine dell'anno.

Un utente di Reddit, Zepand66, ha fatto notare infatti che in questi mesi si è parlato dell'inizio della produzione di tutti gli show, tranne due. Questi ultimi progetti, in ogni caso, dovrebbero essere avviati nei primi mesi del 2021, stando alle voci emerse.



Ricapitoliamo dunque la situazione attuale. Le riprese di Black Widow sono terminate ufficialmente e la pellicola debutterà il 1 maggio 2020. Quelle de Gli Eterni, invece, sono in corso e di recente abbiamo potuto vedere Kit Harington e Gemma Chan sul set. Lo stesso discorso vale per The Falcon and the Winter Soldier, il cui set offre indizi sull'introduzione dell'isola Madripoor, e WandaVision, che è stata confermata per il 2020 su Disney+. Per quanto riguarda Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Kevin Feige ha confermato l'inizio delle riprese tra pochi mesi. Anche Loki, attualmente in pre-produzione, dovrebbe essere girato in primavera. A ottobre era stato rivelato che in quel periodo ci saranno anche le riprese di Miss Marvel e nello stesso periodo dovrebbe toccare anche a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. In estate, infine, sarà il momento di Spider-Man 3, Hawkeye, e Thor: Love and Thunder.



Insomma, restano fuori soltanto Moon Knight e She-Hulk, ma, stando alle parole di Kevin Feige, la pre-produzione dovrebbe iniziare quest'anno, anche se pure a riguardo di questi due show si è vociferato che sarebbero state girate nel 2020.

Qual è il prossimo progetto Marvel che attendete di più?