Marvel Studios, le clamorose fan-art de Gli Eterni che fanno salire l'hype per il film MCU

Una serie di fan-art pubblicate sul social network Instagram immagina come apparirà il cast de Gli Eterni quando l'attesissimo nuovo film dei Marvel Studios diretto dall'acclamata Chloe Zhao arriverà nei cinema all'inizio del 2021.

L'artista digitale ultraraw26 ha ideato una serie di fan art per il film, immaginando il look di apparire ciascuno dei 10 personaggi principali del nuovo super-team MCU. Potete guardarle come al solito nella parte bassa dell'articolo.

Diretto da Chloe Zhao, Gli Eterni assemblerà un nuovo team di supereroi per il Marvel Studios con un cast d'eccezione che includerà Angelina Jolie come Thena, Richard Madden come Ikaris, Kumail Nanjiani come Kingo, Lauren Ridloff come Makkari, Brian Tyree Henry come Phastos, Salma Hayek come Ajak, Lia McHugh come Sprite e Don Lee come Gilgamesh. Inoltre, Gemma Chan sarà Sersi, Barry Keoghan sarà Druig e Kit Harington sarà Black Knight: la star di Game of Thrones secondo una teoria interpreterà anche un secondo ruolo.

Al momento i dettagli della trama sono sconosciuti, ma è stato rivelato che la storia coprirà un arco di anni lungo diversi secoli e la vicenda principale sarà ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. I fan sono ancora in attesa di un primo trailer ufficiale per il film, che potrebbe arrivare nel corso dell'estate. Qualche giorno fa, uno dei protagonisti ha diffuso più o meno inconsapevolmente il primo poster su Instagram.