Marvel Studios: Chris Evans sembra confermare il film sulla Vedova Nera

Come abbiamo già svelato tempo fa, istanno sviluppando una pellicoladedicata al personaggio della Vedova Nera interpretata dall'attrice

Jac Schaeffer si sta occupando della sceneggiatura e sta lavorando, a stretto contatto, con la protagonista che fornirà delle idee sul come sviluppare la potenziale pellicola. Ma nonostante questo, il progetto del Marvel Cinematic Universe non ha mai ricevuto il via libera ufficiale dello studio.

A confermare che la pellicola sulla Vedova Nera ha, effettivamente, il semaforo verde è Chris Evans (Captain America), parlando dell'incredibile successo del film su Black Panther: "Non c'è nulla che la Marvel non riesca a fare. Sono sicuro che ci sarà il medesimo effetto quando arriverà Captain Marvel a marzo 2019, e quando uscirà la pellicola sulla Vedova Nera. La Marvel ha la ricetta vincente e sono sempre un passo avanti agli altri. Voglio dire guardate cosa hanno fatto... ho letto i numeri che ha fatto Black Panther questo week-end nel nostro paese ed è mostruoso! La Marvel sa quel che sta facendo. Ingaggiano persone fantastiche. Mi sento orgoglioso di far parte di quest'universo".

Al momento il film sulla Vedova Nera non ha una data di uscita né un regista ingaggiato. Ovviamente uscirà dopo il 2019 ed è possibile che possa essere uno dei film in arrivo nel 2020.