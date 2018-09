Marvel Studios: Cate Blanchett aperta ad un ritorno nei panni di Hela

La morte non è mai la 'fine' per i personaggi dei fumetti. E non è detto nemmeno che un personaggio 'scomparso' e dimenticato per circa 10 anni, non possa far ritorno anni dopo in un altro film (tipo il cameo a sorpresa di un certo villain in Avengers: Infinity War).

Nel divisivo Thor: Ragnarok, ad esempio, c'è la villain Hela - interpretata dall'attrice Cate Blanchett - che, alla fine della pellicola, sembra "morire" per mano del demone Surtur. Ma lei è la Dea della Morte e quindi... il suo ritorno è possibile? In una nuova intervista, la Blanchett si è definita interessata a riprendere i panni di Hela dopo Thor: Ragnarok e ha affermato: "A me sembra sia morta alla fine del film. Chiaramente morta". Ma nell'intervista era presente anche l'attore Jack Black che le ha fatto notare "ma non abbiamo mai visto Hela morire!".

E' a quel punto che l'attrice spiega: "Beh, si, c'è sempre un modo per tornare, no? Questo è sicuro. Non dico mai di 'no' ad una cosa simile. Sarebbe straordinario vederla tornare e, magari, fare un team-up con Thanos, no? Sarebbe fantastico. Un po' meno per i nostri eroi, è chiaro.".

E voi vorreste rivedere Hela tornare nel Marvel Cinematic Universe in uno dei prossimi episodi della saga?