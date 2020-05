Marvel Studios, un capitolo del MCU assente dal catalogo arriva finalmente su Disney+

Da oggi l'imponente catalogo del nuovo servizio di streaming on demand Disney+ si arricchisce di una preziosa aggiunta targata Marvel Studios, un capitolo fondamentale del Marvel Cinematic Universe rimasto finora assente.

Si tratta di Ant-Man & The Wasp, sequel diretto di Ant-Man (2015) e ventesimo film del Marvel Cinematic Universe: scritto da Chris McKenna, Erik Sommers, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari e Paul Rudd e diretto da Peyton Reed, già regista del primo episodio, il film vede il ritorno di Rudd nel ruolo di Scott Lang e Evangeline Lilly nel costume di Hope van Dyne.

Ambientato durante gli eventi di Avengers: Infinity War, si tratta di uno dei titoli fondamentali della Fase 3, l'ultimo atto della Infinity Saga, dato che durante il suo epilogo Ant-Man rimane intrappolato nel Regno Quantico a seguito dello schiocco di dita di Thanos: da quella dimensione infinitesimale uscirà solo cinque anni dopo, durante Avengers: Endgame, arricchito però da alcune conoscenze che si riveleranno cruciali per la salvezza dell'universo.

Fanno parte del cast anche Michael Peña, Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy Greer, Tip "T.I." Harris, David Dastmalchian, Hannah John-Kamen, Abby Ryder Fortson, Randall Park, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne e Michael Douglas, che ritorna nel ruolo di Hank Pym.

Vi ricordiamo che i Marvel Studios hanno confermato l'arrivo di Ant-Man 3, e durante una comparsa su Twitter il regista Peyton Reed - che tornerà per la terza regia del franchise - ha anticipato il ritorno di un importante villain. Inoltre, pochi giorni Michael Douglas in persona ha assicurato notizie in arrivo per Ant-Man 3.