Marvel Studios: Bucky potrebbe non diventare mai il nuovo Captain America

In attesa di scoprire dei potenziali dettagli sulla prossima serie televisiva dei Marvel Studios incentrata sui personaggi di Bucky & Falcon, parliamo del futuro del primo all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Cosi, durante un'intervista al Jimmy Kimmel Live!, è stato chiesto a Sebastian Stan se c'è la possibilità che sia il suo Bucky a diventare il nuovo Captain America quando Chris Evans ed il suo Steve Rogers andranno in pensione. Cercando di essere sempre vago, Stan ha risposto in questa maniera al conduttore: "No, non proprio. E' una sorta di sogno, delle persone che ti menzionano sempre questa cosa, ma non siamo mai andati in quella direzione". Insomma, a giudicare dalle parole di Stan non vedremo mai il suo Bucky indossare i panni del Capitano nel Marvel Cinematic Universe.

L'attore ha poi parlato, seppur brevemente, della potenziale serie tv sul suo personaggio e quello di Falcon. Nonostante non abbia confermato le voci, ha scherzato sul potenziale progetto affermando che dovrebbe titolarsi 'Miami Vice' e che Anthony Mackie (Falcon) sarebbe entusiasta di una buddy-series con lui al suo fianco. Ora non resta che aspettare una conferma da parte dei Marvel Studios o della Walt Disney Pictures.