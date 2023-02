Marvel Studios, Bob Iger rivela: 'Kevin Feige stava per essere licenziato nel 2015'

Riuscireste ad immaginare i Marvel Studios senza Kevin Feige? Vi facciamo questa domanda perché, con le sue ultime dichiarazioni, il CEO della Disney Bob Iger ha rivelato che l'ideatore dell'incredibile saga del Marvel Cinematic Universe è stato vicino al licenziamento nel 2015.

"I nostri documenti indicano che sia Ike che Nelson stavano lavorando insieme per cercare di far entrare Nelson nel consiglio", ha raccontato Iger a CNBC. "Si conoscevano da parecchio tempo. Abbiamo comprato la Marvel nel 2009. Ho promesso a Ike che avrebbe continuato a dirigere la Marvel anche dopo. Non per sempre, necessariamente. Ma per un pò".

Iger ha continuato: "E nel 2015 era intenzionato a licenziare Kevin Feige, che in quel momento gestiva lo studio della Marvel e tutti i film. Ho pensato che fosse un errore e sono intervenuto per impedire che ciò accadesse. Penso che Kevin sia un dirigente incredibilmente, incredibilmente talentuoso, il percorso della Marvel parla da solo. E così ho spostato l'operazione cinematografica della Marvel da sotto Ike allo studio cinematografico sotto Alan Horn".

Una mossa, quella di Iger, che potrebbe aver creato qualche malumore: "Dovresti chiedere a Ike di questo. Ma mettiamola in questo modo. Non ne era contento. E penso che l'infelicità esista ancora oggi", ha detto il CEO. "E sai, il legame tra questo e Nelson, la sua relazione. Penso che sia qualcosa su cui potete speculare. Ma io non lo farò."

Per salutarvi, vi ricordiamo che poco tempo fa Kevin Feige ha svelato il segreto del successo del MCU.