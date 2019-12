Marvel Studios, Bob Iger rivela che si incontrerà con Martin Scorsese

In una nuova intervista col Time, che l'ha eletto uomo d'affari dell'anno, Bob Iger, presidente della Disney ha rivelato di aver fissato nella sua evidentemente fittissima agenda un incontro con Martin Scorsese.

Come ormai sanno anche gli abitanti di Marte, Giove e Saturno, il regista di Taxi Driver è stato al centro di una polemica gigantesca che ha tenuto banco negli ultimi mesi, dopo che nel corso di una conferenza stampa definì i film del Marvel Cinematic Universe dei parchi di divertimento, e non delle opere cinematografiche.

Scorsese, per tutto il corso della promozione del suo nuovo film The Irishman, è stato assediato da ogni parte, con gran parte del mondo di Hollywood schieratasi contro di lui in una sorta di battaglia mediatica per l'anima del cinema americano durante la quale è riuscito a reclutare alcuni alleati come Francis Ford Coppola e Ken Loach per fronteggiare i "difensori" James Gunn, Taika Waititi, George Miller e tanti altri.

Ora Iger, anche lui schieratosi a favore dei cinecomic - anzi è stato uno dei più duri nel criticare Scorsese - ha riacceso il dibattito definendo i commenti del regista "cattivi" e "non equi nei confronti delle persone che stanno girando i film." Il CEO della compagnia che controlla Walt Disney Studios, Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios e 20th Century Fox , ha aggiunto: "Se Marty vuole occuparsi del rischio artistico, può farlo. Ciò non significa che quello che stiamo facendo noi non sia arte". E il Time afferma che Iger gli ha rivelato personalmente che "la sua squadra" e il team di Scorsese "stanno organizzando un incontro".

A cosa porterà questo meeting? Forse arriverà l'atteso armistizio? Scorsese diventerà il nuovo villain degli Avengers? La Disney produrrà un remake di Taxi Driver con Topolino che tenterà di salvare la prostituta Minnie dalle grinfie del pappone Bruto? Staremo a vedere.

