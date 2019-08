Marvel Studios avrà due panel alla D23: tutti gli orari e cosa aspettarsi

Durante lo scorso San Diego Comic-Con i Marvel Studios hanno stupito il mondo presentando tutti i film e le serie tv della Fase 4 del MCU, ma adesso la compagnia di Kevin Feige tornerà sul palcoscenico in occasione della D23 Expo.

Nel corso dell'evento, che si terrà questo week-end da domani venerdì 23 a lunedì 26, i Marvel Studios godranno di ben due panel dedicati, anche se tecnicamente nessuno dei due sarà esclusivo.

Il primo panel avrà luogo propri domani (23 agosto) alle 15:30 PT: si tratta del panel di presentazione ufficiale di Disney+, che offrirà ai presenti uno sguardo in anteprima su tutto ciò che il nuovo servizio di streaming ha in serbo per i propri futuri abbonati. Come sappiamo gran parte (praticamente la metà) dei piani della Fase 4 del MCU ha a che fare con mini-serie televisive che andranno in onda su tale piattaforma, con Falcon & the Winter Soldier, WandaVision, Hawkeye, What If? e Loki, tutte previste entro i prossimi due anni. La serie con Sebastian Stan ed Anthony Mackie tuttavia è l'unica che andrà in onda nel 2020, e quindi chissà che i tutti i riflettori non vengano puntati proprio su di lei.

Il secondo panel sarà l'evento principale della manifestazione, e si terrà intorno alle 10:00 PT di sabato 24: sarà incentrato sulle presentazioni dei brand più celebri della Disney, e si alternerà fra Disney Animation, Disney Live-Action, Pixar, LucasFilm e ovviamente Marvel Studios. A questo proposito non si sa cosa potrebbe avere in serbo Kevin Feige per la sua presentazione, né tanto meno se si proverà a superare lo show del San Diego Comic-Con, ma sarebbe una vera sorpresa - e quindi molto improbabile - se i Marvel Studios presentassero già la Fase 5.

Nella migliore delle ipotesi, verrà presentato un altro grande film in arrivo, come il sequel di Black Panther o un'altra squadra di supereroi, ma molto più presumibilmente arriverà un primo teaser trailer per Black Widow, l'unico lungometraggio attualmente in produzione con le riprese più che avviate, anzi ormai quasi complete.

Vale anche la pena notare che le star di Iron Man, Robert Downey Jr. e il regista Jon Favreau, parteciperanno alla cerimonia delle leggende della Disney venerdì mattina. Quel panel è uno degli eventi selezionati che verranno trasmessi in live streaming.

Naturalmente rimanete sintonizzati sui nostri canali per ricevere ogni aggiornamento.

Per altre informazioni leggete le dichiarazioni di Jon Favreau su Robert Downey Jr.