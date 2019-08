Per i Marvel Studios Avengers: Endgame doveva essere il più grande film della storia

Parlando con ComicBook per la promozione dell'edizione home-video di Avengers: Endgame, la produttrice dei Marvel Studios Trinh Tran ha dichiarato che quello di realizzare il più grande film della storia è sempre stato l'obiettivo principale del film dei fratelli Russo.

"Penso Kevin Feige abbia sempre pensato di riuscire a fare, un giorno, due film imponenti e giganteschi come Infinity War e Endgame" ha detto la Tran. "Ma questo era il sogno di più di dieci anni fa. Quando ha iniziato, la sua speranza era quella di arrivare a quei due film."

La produttrice ha parlato della genesi dei due progetti.

"A dire il vero non ricordo nemmeno il momento esatto in cui iniziammo a parlare nel dettaglio di Infinity War ed Endgame, ma deve essere stato durante la produzione del primo film dei Russo. Eravamo tipo: 'Okay, stiamo arrivando da qualche parte, sta per succedere qualcosa di grosso. E' sempre stato nella mente di Kevin, voleva iniziare con questi personaggi e creare i loro diversi franchise e raccontare le loro storie separatamente, per poi unirli tutti quanti insieme. Essere in grado di avere ogni singolo personaggio dell'MCU in Infinity War e Endgame è stato semplicemente straordinario. Voglio dire, è stato come un sogno che si avvera vederli tutti lì nelle stessa inquadratura, quel momento del film mi dà i brividi ogni singola volta: tutti quegli eroi sviluppati negli ultimi 10 anni, tutti con i loro costumi, tutti che impugnano i loro oggetti di scena e sono pronti a dare battaglia. E' stato un sogno."

