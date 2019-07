Marvel Studios ha augurato un felice 4 luglio ai fan insieme a Captain America

Giovedì 4 luglio l'account Twitter dei Marvel Studios ha condiviso un immagine in movimento che ritrae Steve Rogers/Captain America in Avengers: Endgame con un messaggio d'auguri:"Happy Birthday America". Come molti spettatori di Endgame sapranno, la scena da cui è stata presa l'immagine di Cap è già diventata piuttosto iconica.

Si tratta infatti della sequenza denominata ormai 'America's Ass', dalla quale è partito il tormentone sul sedere più bello d'America.

Nella scena Steve Rogers del 2020 incontra il se stesso più giovane in The Avengers, del 2012. Ricavando soprattutto la consapevolezza che il suo sedere aveva un bell'aspetto.

"Chris Evans non è mai stato a suo agio con quel costume" aveva ammesso Stephen McFeely "Ed è nato tutto lì in quel momento".





"Penso che sia il colore ma anche le sue orecchie, sono ricoperte da quel costume" ha aggiunto Christopher Markus "Quando indossa l'elmo ha delle piccole ammaccature da principessa Leia sulle orecchie e normalmente non penseresti che un orecchio sia più importante di un costume ma in quel modo tutto riequilibra".

Dopo tutte le polemiche sul passaggio di consegne a Sam Wilson, Chris Evans ha dichiarato:"Se c'è una cosa che ho imparato lavorando con la Marvel è che non lasciano le cose in sospeso".

Kevin Feige sul futuro degli eroi ha risposto qualche giorno fa, ai fan dubbiosi per il futuro dell'MCU. Inoltre è stato dichiarato che la serie Marvel avrà un grande impatto sui film del Marvel Cinematic Universe.