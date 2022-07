Marvel Studios attaccati da artista effetti speciali: 'Turni massacranti e sottopagati'

Dopo le proteste dei fumettisti sottopagati dalla Marvel per l'utilizzo dei loro personaggi al cinema, in queste ore i Marvel Studios sono finiti sotto il fuoco incrociato di un artista addetto agli effetti speciali dei film del Marvel Cinematic Universe.

Rimasto ovviamente anonimo, l'artista VFX ha parlato senza peli sulla lingua in una nuova inchiesta di Vulture, rivelando che è "davvero difficile" lavorare per la Marvel, per i cui film potrebbero essere richiesti anche "sei mesi di straordinari ogni giorno" con "64 ore a settimana, se va bene". L'artista ha dichiarato di aver assistito a numerosi episodi di "attacchi d'ansia", "crolli emotivi" e "scoppi di lacrime" da parte di numerosi colleghi.

Secondo la fonte, inoltre, la Marvel avrebbe così tanto potere nel mondo del cinema e richiede così tanto lavoro sugli effetti visivi per i suoi film e programmi TV che gli studi di effetti speciali sono sostanzialmente costretti a rinunciare alle offerte di altri studi cinematografici per concentrarsi esclusivamente sui prodotti MCU, il che si traduce in turni estenuanti e sottopagati. Apparentemente, poi, la Marvel è anche "famosa" per cambiare regolarmente le proprie richieste, e spesso con poco preavviso, costringendo gli artisti degli effetti visivi, ad esempio, a ricominciare dall'inizio un'intera porzione di film a "qualcosa come un mese o al massimo due" prima il film arrivi nelle sale. E gli studi che non riescono a rispettare le scadenze? Secondo lui, non otterranno mai più un lavoro commissionato dalla Marvel.

L'altro problema principale, secondo lo scrittore, è che la Marvel tende a usare registi senza molta esperienza con gli effetti visivi: "Molti di loro hanno appena pubblicato dei piccoli film indie al Sundance Film Festival", sostiene lo scrittore, quindi "non sanno come visualizzare qualcosa che non è ancora lì, che non è sul set con loro". Lo scrittore afferma che questo porta a problemi in cui gli artisti degli effetti visivi sono costretti a lavorare senza il coinvolgimento del direttore della fotografia del film.

Vedremo se i Marvel Studios risponderanno alle accuse pubblicate su Vulture. Per altri approfondimenti, ecco quali annunci MCU potrebbero arrivare al D23, con ben 8 progetti della Fase 6 rimasti anonimi al Comic-Con 2022.