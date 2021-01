Marvel Studios, sta arrivando il Super Bowl: quali trailer ci saranno per i fan?

Gennaio sta per concludersi e il nuovo mese si porterà dietro anche il Super Bowl LV, il cui calcio d'inizio negli Stati Uniti è previsto per il 7 febbraio: cosa vuol dire questo per i fan del Marvel Cinematic Universe?

Come noto, la compagnia di Kevin Feige nel corso degli anni ha costruito una vera e propria tradizione intorno all'evento sportivo più famoso e seguito degli Stati Uniti: solo per fare esempi recenti, il trailer Super Bowl di Avengers: Endgame frantumò ogni record di visualizzazione, mentre l'anno scorso la finalissima della stagione NFL fu accompagnata dai primi teaser per le serie Disney+ WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki.

Sebbene la pandemia abbia causato tutti i postici che conosciamo bene e ad un anno di distanza la programmazione Marvel Studios sia praticamente ancora ferma nello stesso punto, nei mesi precedenti i lavori sono andati avanti dietro le quinte, e lo studio ha accumulato tanti altri progetti più o meno pronti per essere mostrati al pubblico: pensiamo ad esempio a Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, le cui riprese sono ufficialmente terminate in vista della data di uscita fissata per il prossimo 9 luglio. C'è poi l'attesissimo Gli Eterni di Chloé Zhao, altro film completo del quale finora non si è vista neppure un'immagine, mentre negli scorsi mesi sono iniziate e proseguite le riprese di Ms. Marvel e Spider-Man 3 (di quest'ultimo, però, la campagna promozionale è affidata alla Sony).

La scelta più conservatrice e immediata sarebbe un nuovo trailer per The Falcon and The Winter Soldier e Loki, poiché entrambe le serie sono sul trampolino di lancio con le anteprime previste per marzo e maggio. Sempre a maggio dovrebbe arrivare Black Widow con Scarlett Johansson, sebbene il suo futuro sia ancora incerto e sospeso tra i cinema chiusi e le possibilità offerte da Disney+.

