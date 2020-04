Marvel Studios, quale arma di Thor è più forte fra Stormbreaker e Mjolnir?

Come abbiamo visto tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, il Thor di Chris Hemsworth nel Marvel Cinematic Universe ha brandito due diverse armi potentissime, ovvero Mjolnir e Stomrbreaker.

Ma quale, fra le due, è la più potente?

Stormbreaker e Mjolnir sono due armi molto simili eppure parecchio diverse fra loro: ad esempio ci sono alcune abilità che Stormbreaker conferisce a Thor, come ad esempio il teletrasporto e una forza maggiore; proprio come Mjolnir, inoltre, Stormbreaker consente a Thor di volare a super velocità e di evocarla con la mano, mentre un'altra somiglianza tra le due armi è che entrambe sono fatte di un metallo cosmico chiamato Uru, cosa che le rende (quasi) indistruttibili.

Un potere che però manca a Stormbreaker è l'incantesimo di "dignità" di Odino. Chiunque sia abbastanza forte da sollevare e usare Stormbreaker, beh, può farlo. La necessità di esserne degni non c'è, ma per incanalare il potere di Thor sarebbe necessario essere Thor: per esempio Captain America avrebbe potuto utilizzarla nella battaglia finale di Endgame, ma a quel punto non sarebbe stato in grado di scagliare fulmini perché scagliare fulmini non rientra nelle competenze di Steve Rogers.

A differenza di Mjolnir, inoltre, Stormbreaker non affonda le sue origini nella mitologia norrena. E' semplicemente un'invenzione della Marvel Comics, e fu introdotta dal leggendario Walt Simonson nel 1984. Tra l'altro, nei fumetti, non è nemmeno un'arma di Thor: appartiene ad un altro personaggio, Beta Ray Bill.

