Marvel Studios, 'Argentina, 1985' sarebbe la causa del licenziamento di Victoria Alonso

I Marvel Studios, recentemente, sono stati colpiti da un vero e proprio terremoto che ha visto l'abbandono di Victoria Alonso, una delle maggiori produttrici del franchise. Dopo giorni di indiscrezioni sembra che, finalmente, siano stati svelati i motivi che hanno portato la Disney alla decisione.

Il licenziamento di Victoria Alonso dai Marvel Studios sarebbe stato la conseguenza della violazione di un accordo contrattuale preso nel 2018 secondo cui la produttrice non avrebbe dovuto promuovere pellicole di studi concorrenti finchè avesse continuato la sua collaborazione con la Disney. La Alonso è indicata tra i produttori di Argentina, 1985, pellicola vincitrice del Golden Globe al miglior film straniero e candidata agli Oscar nella stessa categoria. Questo avrebbe sancito una enorme violazione dei patti presi precedentemente con il colosso dell'intrattenimento.

Gli avvocati dell'Alonso non hanno perso tempo nel mettere in guardia la Disney criticando aspramente la loro decisione e anticipando di aver intenzione di "rivelare la verità" rispetto a ciò che ha realmente portato al licenziamento della loro assistita. "Victoria, una latina gay che ha avuto il coraggio di criticare la Disney, è stata messa a tacere. Poi è stata licenziata quando si è rifiutata di fare qualcosa che riteneva riprovevole. Disney e Marvel hanno preso una decisione davvero sbagliata che avrà gravi conseguenze. C'è molto di più in questa storia e Victoria lo racconterà a breve, in un forum o in un altro" hanno comunicato.

Secondo molti si starebbe facendo riferimento ad un discorso fatto dalla Alonso ai GLAAD del 2022 che coinvolgeva l'ex presidente della Disney Bob Chapek e la richiesta di prendere una posizione sulla tema del discusso disegno di legge in Florida del "Don't say Gay". Nel frattempo continuano ad arrivare nuovi dettagli sul licenziamento di Victoria Alonso rendendo sempre più complessa la situazione. Al momento non c'è un quadro chiaro ma solo aziende e persone di potere che si scaricano le colpe a vicenda.