I Marvel Studios hanno appena vinto una causa per un poster di Iron Man 3

Lo sappiamo: è piuttosto triste ripensare ai primi Iron Man dopo gli eventi di Avengers: Endgame, eppure il The Hollywood Reporter ci costringe ad una camminata sul viale della memoria segnalandoci che i Marvel Studios hanno vinto una cause legale per una locandina di Iron Man 3.

La disputa è stata avviata quattro anni fa da Ben e Ray Lai, che gestiscono la Horizon Comics Productions: secondo i due editori, i Marvel Studios per la celebre locandina di Iron Man 3 avrebbero copiato una cover della loro serie a fumetti Radix, incentrata su un personaggio di nome Caliban. A rafforzare il collegamento fra la Horizon e il film di Shane Black, il fatto che i due erano stati ingaggiati dalla Marvel Comics nel 2002 per altri progetti.

Un giudice federale di New York J. Paul Oetken però ha deciso che le prove non sussistono, respingendo le accuse di plagio e risolvendo la causa in favore della compagnia di Kevin Feige e della Disney.

Oetken ha dichiarato che, nonostante una mezza dozzina di dipendenti Marvel Comics fosse a conoscenza della serie a fumetti Radix, nessuno di loro ha lavorato su Iron Man 3: "Non c'è virtualmente alcuna prova che dimostri che uno di questi individui abbia visto il disegno di Caliban o sia stato coinvolto nel design del poster Iron Man 3, figuriamoci entrambi."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Iron Man e all'Everycult su Avengers: Infinity War.