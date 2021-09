Marvel Studios, Anthony Ramos sarà Licantropus? La star in pole position per la parte

Secondo quanto riferito, i Marvel Studios starebbe prendendo in considerazione Anthony Ramos la star di In The Heights e del prossimo capitolo della saga di Transformers, per interpretare Jack Russell, alias Licantropus, che sarà il protagonista del primo speciale Halloween del MCU.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, Anthony Ramos è uno degli attori considerati per interpretare il ruolo principale nello speciale Disney+ di Halloween annunciato lo scorso agosto. Ramos è conosciuto per le sue collaborazioni con Lin-Manuel Miranda, avendo dato origine ai ruoli di John Laurens e Philip Hamilton nella mega-hit di Broadway Hamilton, oltre che per aver recitato nell'adattamento cinematografico di Miranda In The Heights.

Visto per la prima volta nel 1972, Licantropus, noto anche come Werewolf By Night, è in realtà Jack Russell, un avventuriero discendente di una famiglia di nobili della Transilvania la cui stirpe è maledetta: costretto a convivere col potere di trasformarsi in un licantropo, è da sempre un punto di riferimento della produzione horror della Marvel Comics, e per un periodo fu anche il protagonista di una sua serie regolare a fumetti. Proprio sulle sue pagine debuttò il vigilante Moon Knight, motivo per cui nei mesi scorsi si è parlato di una possibile apparizione di Licantropus nella serie tv di Moon Knight, in arrivo su Disney+ nel 2022 con protagonisti Oscar Isaac ed Ethan Hawke.

Staremo a vedere quanto piede prenderà questo rumor: quel che è certo è che, col prossimo debutto di Blade, pare che i Marvel Studios stiano iniziando ad allargare la loro produzione anche verso il sottobosco sovrannaturale del MCU. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nel commenti.