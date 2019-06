Marvel Studios: Anthony Mackie sul multi-contratto e il suo primo provino come Mandarino!

Per poco non è apparso in Spider-Man: Far From Home, invece parteciperà alla serie Disney+ Falcon & The Winter Soldier: stiamo parlando di Anthony Mackie alias Sam Wilson all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio ha fatto il suo debutto nel 2014 all'interno di Captain America: The Winter Soldier, nei panni di Falcon. Dopo delle comparsate in Avengers: Age of Ultron e Ant-Man, abbiamo rivisto Wilson in azione sia in Captain America: Civil War che nei successivi Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. In quest'ultimo, in particolare, Steve Rogers gli dona il suo scudo e gli chiede di diventare il nuovo Captain America.

Un grosso lavoro per Anthony Mackie e, senza ombra di dubbio, un multi-contratto non da poco. Ne ha parlato in un'intervista l'attore: "Ho firmato inizialmente per dieci film ma, dopo Falcon & The Winter Soldier... è una serie... potrebbe complicare le cose. Aspetto una loro chiamata per chiarire le cose".

Nella stessa intervista, Mackie ha svelato che, inizialmente, ha fatto un provino con i Marvel Studios per interpretare il Mandarino di Iron Man 3. Naturalmente non ha ottenuto l'incarico ma la Marvel lo ha notato per il ruolo di Sam Wilson e, dopo una chiacchierata con produttori e i fratelli Russo, Mackie ha accettato la parte: "Crescendo, ho sempre amato Falcon come personaggio perché era un supereroe dei fumetti di colore che non aveva 'Black' nel titolo.".