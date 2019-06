Marvel Studios annuncia la sua presenza in Sala H al San Diego Comic-Con

Dopo le date ufficiali per il D23, Deadline conferma che i Marvel Studios saranno presenti anche al San Diego Comic-Con, durante il quale godranno di un panel esclusivo all'interno della prestigiosa Sala H.

Anche se non sono stati ancora comunicate piani concreti per quanto riguarda la line-up dell'evento, sappiamo tutti che un annuncio simile può significare solo una cosa, e cioè la presentazione della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Con la scaletta del D23 già programmata per agosto inoltrato si era immaginato che Kevin Feige e compagnia potessero decidere di saltare la Sala H come ha già deciso di fare la Warner Bros., ma a questo punto è lecito aspettarsi qualche grosso annuncio già dai primi di luglio.

Deadline aggiunge inoltre che Spider-Man: Far From Home non dovrebbe fornire alcun indizio su cosa succederà nel futuro del MCU Disney poiché si tratta di un prodotto in comune con Sony. Voi cosa ne pensate? E soprattutto, quali annunci vi aspettate dal palco della Sala H? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che i Marvel Studios stanno già girando Black Widow, lo stand-alone con Scarlett Johansson la cui collocazione temporale all'interno della time-line del MCU è ancora tutta da scoprire, mentre sono in lavorazione Gli Eterni, Shang-Chi, Doctor Strange 2, Black Panther 2, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2, Thor 4 e le mini-serie Loki, Falcon & The Winter Soldier, Occhio di Falco e WandaVision.