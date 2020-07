Marvel Studios, quali annunci arriveranno al San Diego Comic-Con virtuale?

Una nuova estate, anche se una in versione pandemia, per gli appassionati dei cinecomic sarà comunque un'estate all'insegna del Comic-Con di San Diego, che invece di rinviare tutto al prossimo anno ha deciso di trasformarsi in digitale.

Naturalmente tutti gli occhi sono come al solito puntati sui Marvel Studios, che l'anno scorso dopo il clamoroso successo di Avengers: Endgame infuocarono il palco con la presentazione della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Al momento della scrittura di questo articolo non sappiamo ancora se Kevin Feige e soci compariranno durante l'evento streaming, ma conoscendo i piani della Distinta Concorrenza, con Warner Bros. che ha organizzato un esclusivo DC FanDome, è difficile credere che Disney rimarrà con le mani in mano.

Ma quali saranno gli annunci e le presentazioni che arriveranno eventualmente durante l'evento? Proviamo a capirlo qui sotto:

Falcon & The Winter Soldier, WandaVision e Loki - attesi trailer ufficiali o conferme di nuove date di uscita, dato che tutti e tre gli show hanno potuto quasi completare le riprese prima del lockdown (la serie con Tom Hiddleston è più indietro rispetto alle altre due, ma era comunque già a buon punto con i lavori).

- attesi trailer ufficiali o conferme di nuove date di uscita, dato che tutti e tre gli show hanno potuto quasi completare le riprese prima del lockdown (la serie con Tom Hiddleston è più indietro rispetto alle altre due, ma era comunque già a buon punto con i lavori). Gli Eterni - qui le riprese sono complete, e ci si aspetta un grosso primo trailer ufficiale.

- qui le riprese sono complete, e ci si aspetta un grosso primo trailer ufficiale. Ant-Man 3 - i tempi sembrerebbero maturi per un annuncio ufficiale del nuovo film con Paul Rudd, dato che Michael Douglas in un'intervista durante la pandemia ha confermato che notizie in merito sarebbero "arrivate presto".

- i tempi sembrerebbero maturi per un annuncio ufficiale del nuovo film con Paul Rudd, dato che Michael Douglas in un'intervista durante la pandemia ha confermato che notizie in merito sarebbero "arrivate presto". Shang-Chi: mesi fa il protagonista Simu Liu aveva anticipato che i Marvel Studios avrebbero mostrato 'roba molto figa' al San Diego Comic-Con qualora questo non fosse stato cancellato, ma con molta probabilità il video sarebbe stata un'esclusiva per i presenti in sala e con lo show reso ancora più pubblico dallo streaming i piani potrebbero essere cambiati ... a meno che non si decida di procedere ugualmente senza indugi o esclusive.

Inoltre, ricordiamo che Disney ha ancora cinque date di uscita prenotate per due misteriosi film Marvel Studios, ovvero quelle del 7 ottobre 2022, del 17 febbraio 2023, del 5 maggio 2023, del 28 luglio 2023 e del 3 novembre 2023. Quasi certamente due di queste sono legate a Guardiani della Galassia 3 e a Blade, e chissà che la compagnia non voglia stupire con nuovi annunci. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.