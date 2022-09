Marvel Studios aggiorna la timeline del MCU su Disney+ dopo Thor 4: ecco cosa cambia

Thor Love & Thunder è arrivato su Disney Plus, e per l'occasione i Marvel Studios hanno aggiornato la timeline del MCU: ecco cosa cambia e dove si piazza ufficialmente il nuovo film di Taika Waititi nel grande disegno di Kevin Feige.

Secondo il nuovo ordine della sequenza temporale MCU appena aggiornato per includere Thor Love & Thunder nel catalogo Disney Plus a partire dal Disney Plus Day, la sequenza dei titoli MCU di recente pubblicazione è la seguente: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Hawkeye (ambientato nel periodo natalizio), Moon Knight, She-Hulk: Attorney at Law, Ms. Marvel e infine proprio Thor: Love and Thunder.

Di seguito è riportata la guida sulla sequenza temporale dell'MCU in ordine cronologico su Disney+:

Captain America: The First Avenger (2011)

Captain Marvel (2019)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

The Avengers (2012)

Thor: The Dark World (2013)

Iron Man 3 (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

I Am Groot: Groot's First Steps (2022)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

I Am Groot: The Little Guy (2022)

I Am Groot: Groot Pursuit (2022)

I Am Groot: Groot Takes A Bath (2022)

I Am Groot: Magnum Opus (2022)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Black Widow (2021)

Black Panther (2018)

Doctor Strange (2016)

Thor: Ragnarok (2017)

Ant-Man and the Wasp (2017)

Avengers: Infinity War (2017)

Avengers: Endgame (2019)

Loki (2021)

What If...? (2021)

WandaVision (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Eternals (2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Hawkeye (2021)

Moon Knight (2022)

She-Hulk (2022)

Ms. Marvel (2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

Naturalmente sono esclusi da questa lista tutti titoli non attualmente disponibili sul servizio per questioni di diritti, ovvero The Incredible Hulk, Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dal mondo Marvel.