Marvel Studios aggiorna su Blade con Mahershala Ali: ecco cosa ha rivelato Kevin Feige!

Durante la presentazione del futuro dei Marvel Studios al Disney Investor Day, Kevin Feige ha avuto modo di fornire anche qualche aggiornamento su Blade, il nuovo film dedicato al celebre cacciatore di vampiri che in questo reboot per il Marvel Cinematic Universe sarà interpretato da Mahershala Ali.

Kevin Feige ha dichiarato che il reboot di Blade della Marvel con protagonista l'attore due volte premio Oscar "sta crescendo" e ha promesso ulteriori aggiornamenti "molto, molto presto".

Annunciato dal presidente e produttore dei Marvel Studios durante il Comic-Con di San Diego nel luglio 2019, Blade riporterà sul grande schermo il celebre cacciatore di vampiri reso popolare da Wesley Snipes nella trilogia originale firmata, dagli altri, anche da Guillermo Del Toro. Nel reboot, che sarà ambientato nel Marvel Cinematic Universe, Mahershala Ali sarà Eric Brooks, un vampiro per metà ancora umano che usa le sue abilità sovrumane per distruggere i non morti e proteggere l'umanità.

Kevin Feige al Disney Investor Day ha affermato: "Come abbiamo annunciato al Comic-Con lo scorso anno, stiamo proseguendo nello sviluppo di Blade con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali. La trama del film sta crescendo e prometto che arriveranno nuovi annunci molto, molto presto."

Secondo quanto dichiarato in precedenza Blade dei Marvel Studios è nato da un'idea di Mahershali Ali: l'attore ha inseguito il personaggio dal 2016, quando ha interpretato Cornell "Cottonmouth" Stokes in Luke Cage per Marvel Television e Netflix.

