Marvel Studios, il 2022 sarà un anno epocale per i fan: scoprite perché

I Marvel Studios potrebbero infrangere uno dei propri record nel 2022, che si prospetta un anno semplicemente da sogno per i fan del Marvel Cinematic Universe.

Se la Disney manterrà tutte le date di uscita finora stabilite, a seguito del nuovo calendario stabilito nelle scorse ore e che ha rimescolato le date di uscita per la Fase 4 e la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, lo studio in quell'anno solare pubblicherà per la prima volta ben quattro film.

Thor: Love & Thunder infatti arriverà l'11 febbraio 2022, con il sequel di Doctor Strange che è stato infatti spostato dal 5 novembre 2021 al 25 marzo 2022 e al quale farà seguito Black Panther II di Ryan Coogler, che uscirà il 6 maggio. In estate, Brie Larson ritorna nel sequel di Captain Marvel pianificato per l'8 luglio 2022, mentre ad ottobre arriverà perfino un quinto film Marvel (sebbene targato Sony), col sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, posticipato al 7 ottobre.

Insomma cinque film Marvel di cui ben quattro targati MCU, con l'ombra di Blade dietro l'angolo: alcuni rumor infatti avevano accostato proprio alla data del 7 ottobre il lancio del film con Mahershala Ali, e adesso non è dato sapere se questo sarà posticipato o se sarà addirittura anticipato all'8 aprile 2022, data originariamente occupata da Un Nuovo Universo 2.

Ad ogni modo, Blade o non Blade, sarà senza dubbio una scorpacciata di supereroi ... senza contare le eventuali serie tv per Disney+.