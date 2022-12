Marvel Studios, 100 anni di Stan Lee: in arrivo il documentario sull'iconico fumettista

Quattro anni fa ci lasciava Stan Lee iconico fumettista nonché creatore dell'Universo Marvel. Per commemorarne la speranza e festeggiare il suo centesimo compleanno, la Marvel Studios gli ha dedicato un post Instagram, nel quale ha annunciato una grande novità.

"100 anni pieni di sogni. 100 anni di creazione. 100 anni di Stan Lee", scrive la pagina Instagram ufficiale di Marvel Studios. Ma a seguire, il tanto aspettato teaser trailer del documentario ufficiale su Stan Lee.

E' in arrivo nel 2023 sulla piattaforma streaming Disney+ "Stan Lee", documentario totalmente e devotamente dedicato all'iconico fumettista. Ripercorreremo la sua vita e le tappe che hanno permesso di portare alla luce le sue creazioni più geniali: non a caso, nel trailer, si alternano alcuni dei suoi cameo più iconici.

Stanley Martin Lieber (aka Stan Lee) è stato una vera e propria leggenda, e chiaramente la Marvel Entertainment non poteva non celebrarlo al massimo. Quest'anno il fumettista avrebbe compiuto 100 anni, e lo ricorda anche James Gunn in un collage su Twitter che li vede insieme in diversi contesti: red carpet, set di Guardian of the Galaxy, e così via. "Ci manchi tanto, amico mio", scrive uno dei nuovi rappresentanti del DCU.



Date (o ridate) un'occhiata all'ultima conversazione di Stan Lee con Aron Fromm, vi farà sicuramente divertire!