Marvel Studios hanno 10 progetti in post-produzione! Vediamo insieme quali sono

Con la conclusione delle riprese di Thor: Love & Thunder annunciata ufficialmente nelle scorse ore, i Marvel Studios portano a dieci il totale dei progetti attualmente in post-produzione.

Vediamo insieme quali sono, tra lungometraggi cinematografici e serie tv per il servizio di streaming on demand Disney+.

Si parte ovviamente con Loki, completo al cento per cento e pronto per la data di uscita, fissata al 9 giugno prossimo su Disney+ per il rilascio; poi, ovviamente, abbiamo anche Black Widow, che uscirà tra cinema e Disney+ nel mese di luglio. Tra i lungometraggi si contano anche Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (più il già citato Thor: Love and Thunder), tutti film che hanno già terminato le riprese. E mentre Doctor Strange 2 e Thor: Love & Thunder nei prossimi mesi torneranno sul set per le riprese aggiuntive - una prassi con film di tali dimensioni - gli altri titoli sono pronti per le rispettive date d'uscita.

Per quanto riguarda Disney+, invece, oltre alla già citata serie tv con Tom Hiddleston i Marvel Studios hanno già confezionato What If...?, Ms. Marvel e Occhio di Falco, tutte e tre attualmente in varie fasi di post-produzione e pronte per l'uscita entro la fine del 2021.

E se pensate che il livello di impegno sia insostenibile, ricordiamo che Kevin Feige e compagni stanno lavorando anche a She-Hulk e Moon Knight, due serie tv Disney+ che attualmente sono gli unici progetti in lavorazione. Tra non molto, tuttavia, inizieranno le riprese di Secret Invasion, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels e Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che faranno salire a sei i progetti in produzione contemporanea. Rimangono fuori dal conteggio Ironheart e Armor Wars, entrambi previsti per un debutto su Disney+ nel 2022, il che significa che probabilmente anche per le due nuove serie tv i lavori inizieranno entro la fine dell'anno.

Per altri approfondimenti, scoprite gli ultimi rumor su Captain America 4, nuovo film della saga storicamente legata a Chris Evans che per la prima volta avrà per protagonista Anthony Mackie.